Beneficios para personas cuidadoras: Este es el listado

21 may. 2026 - 12:15 hrs.

El Estado reconoce y visibiliza la labor no remunerada de quienes asisten diariamente a personas con dependencia o discapacidad, conocidas oficialmente como personas cuidadoras.

A través del sistema integral Chile Cuida, este grupo puede acceder a una serie de beneficios y herramientas diseñadas especialmente para aliviar su carga económica y facilitar la ejecución de su rutina diaria.

¿A qué beneficios pueden acceder las personas cuidadoras?

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso), tienen derecho a atención preferencial presencial para realizar trámites sin hacer filas en: Fonasa, BancoEstado, Registro Civil, ChileAtiende, Serviu, Senama, Senadis, Sence y Sernac, entre otras.

La segunda línea corresponde a la Red de Empresas Chile Cuida, un convenio estatal con el sector privado que ofrece descuentos directos en:

Farmacias y salud: Cruz Verde (hasta 20% en higiene y 12% en medicamentos), RedFarma (15% en genéricos y despacho preferencial), Farmacias Solufar y diversas clínicas privadas (30% de descuento en copago de atención de urgencia).

Cruz Verde (hasta 20% en higiene y 12% en medicamentos), RedFarma (15% en genéricos y despacho preferencial), Farmacias Solufar y diversas clínicas privadas (30% de descuento en copago de atención de urgencia). Servicios básicos y hogar: Lipigas (25% de descuento en cilindros de gas, previa inscripción web), Essbio y Nueva Atacama (atención comercial prioritaria).

Lipigas (25% de descuento en cilindros de gas, previa inscripción web), Essbio y Nueva Atacama (atención comercial prioritaria). Cultura y recreación: entradas con descuento o gratuitas para la persona y su acompañante en la Fundación Teatro a Mil (30%), Museo Interactivo Mirador (MIM), Museo de Arte Precolombino y salas de la Red Salas de Cine.

entradas con descuento o gratuitas para la persona y su acompañante en la Fundación Teatro a Mil (30%), Museo Interactivo Mirador (MIM), Museo de Arte Precolombino y salas de la Red Salas de Cine. Apoyo Social y capacitación: atención preferente y devoluciones en cuentas de luz y agua para afiliados de la Caja de Compensación Los Héroes. Además, instituciones como Gestión 22 y Fundación Umbrella ofrecen cursos gratuitos y orientación psicológica.

¿Cómo me registro como persona cuidadora?

El primer requisito indispensable es que la persona cuidadora y quien recibe los cuidados estén debidamente inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH).

Para formalizar este estatus, debe ingresar a la Ventanilla Única Social con la Clave Única. Una vez en su perfil, debe dirigirse a “Datos complementarios”, hacer clic en “Cuidados” y seleccionar “Realizar trámite” para vincular los datos de la persona que asiste.

Luego, el sistema generará un formulario que el usuario deberá imprimir y firmar (junto con la firma del jefe de hogar de la persona cuidada), y luego resubirlo a la plataforma junto a las cédulas de identidad de ambas partes.

Así, el municipio validará en los días siguientes el registro como persona cuidadora, permitiendo solicitar una credencial que acredite este estatus.

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