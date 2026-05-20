Viajes de Estudio con Subsidio: Así puedes acceder con tu curso

20 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) abrió una nueva convocatoria para su programa de Gira de Estudio, conocido como Viajes de Estudio, una iniciativa que entrega subsidios estatales para que los estudiantes puedan recorrer diversos destinos del país.

Para las temporadas 2026 y 2027, el beneficio cuenta con 340 cupos disponibles a nivel nacional. La gran novedad de este año es la incorporación inédita de alumnos de séptimo y octavo básico como parte de un plan piloto en algunas regiones.

¿Cómo acceder a los Viajes de Estudio de Sernatur?

De acuerdo con el Sernatur, la postulación no la realizan los alumnos ni apoderados de forma individual. La solicitud está a cargo de la dirección de cada establecimiento educacional que recibe algún tipo de subvención estatal.

Los directivos reciben un correo electrónico de Sernatur con una clave de acceso. Con esta credencial, deben ingresar a la plataforma oficial (pulsa aquí) para registrar al colegio antes de la fecha límite (29 de mayo).

Una vez ingresada la solicitud, la confirmación de los cupos dependerá de la disponibilidad regional y del índice de vulnerabilidad del recinto educativo.

¿Qué incluyen los paquetes del programa de Viajes de Estudio?

El programa cubre hasta el 100% del valor del paquete turístico para profesores o adultos acompañantes designados y hasta 50% para estudiantes. Cada delegación viaja en grupos de 40 pasajeros (37 alumnos y 3 adultos).

Los viajes contemplan una duración de cinco días y cuatro noches, a excepción de Aysén y Magallanes (cuatro días y tres noches). Cada paquete garantizado incluye:

Traslados en bus exclusivo para la delegación o transporte aéreo (según el destino).

Alojamiento en hostales o cabañas (en modalidad de habitación compartida).

Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena).

Excursiones, visitas a museos, city tours y actividades recreativas.

Acompañamiento de un guía de turismo durante todo el viaje.

Seguro complementario de asistencia en viaje.

¿Qué se necesita para postular a los Viajes de Estudio de Sernatur?

Una vez que el establecimiento es seleccionado, la dirección del colegio debe asignar los cupos y aceptar el beneficio presentando:

Fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, certificado de nacimiento o pasaporte de todos los estudiantes que viajan.

Fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad de los adultos acompañantes.

Declaración jurada simple, debidamente timbrada por el establecimiento y firmada por el director junto a los profesores a cargo. Se debe incluir a un cuarto docente que queda registrado en calidad de sustituto.

Ingreso digital de los datos completos de todos los pasajeros en el sistema informático del programa.

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