Vacaciones de invierno: Este es el último día de clases antes del descanso

12 may. 2026 - 09:00 hrs.

Las vacaciones de invierno son uno de los momentos más esperados por los estudiantes, ya que les permite descansar por un corto período de tiempo y a sus familias realizar viajes o actividades en exteriores.

Para que la comunidad educativa pueda organizarse con anticipación, el Ministerio de Educación (Mineduc) ya estableció el cronograma escolar de este año, detallando exactamente cuándo comienza la pausa invernal en cada región del país.

¿Cuándo es el último día de clases antes de las vacaciones de invierno?

Para la mayoría de los establecimientos (Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos), el calendario oficial indica que el último día de clases será el viernes 19 de junio.

No obstante, existen fechas diferenciadas para algunas zonas extremas debido a sus condiciones climáticas:

En la regiones Arica y Parinacota y Tarapacá , los escolares tendrán su última jornada el viernes 10 de julio .

, los escolares tendrán su última jornada el . En Antofagasta y Los Lagos , el cierre de las clases previo al receso se concretará recién el viernes 3 de julio .

, el cierre de las clases previo al receso se concretará recién el . En Aysén y Magallanes, el último día que asistan a las aulas será el viernes 26 de junio.

¿Cuál será la duración de las vacaciones de invierno en cada región?

El tiempo de descanso variará entre dos y tres semanas, dependiendo del territorio en el que se ubique el recinto educacional:

Del 22 de junio al 3 de julio (dos semanas): Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Del 6 al 17 de julio (dos semanas): Antofagasta y Los Lagos.

Antofagasta y Los Lagos. Del 13 al 24 de julio (dos semanas): Arica y Parinacota, y Tarapacá.

Arica y Parinacota, y Tarapacá. Del 29 de junio al 17 de julio (tres semanas): Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena.

Estas fechas se aplican principalmente para recintos municipales, de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y particulares subvencionados con régimen semestral. Los establecimientos particulares pagados podrían presentar variaciones en sus calendarios.

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