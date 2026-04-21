Vacaciones de invierno para escolares: Estas son las fechas región por región

21 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Las vacaciones de invierno para escolares tienen diferentes fechas, de acuerdo con la región en la que se encuentre el recinto académico en cuestión.

A través de sus canales digitales, el Ministerio de Educación compartió el calendario escolar 2026, con el fin de proporcionar una planificación clara sobre las fechas clave del ciclo lectivo correspondiente.

A juicio del ente gubernamental, la diligencia es propicia para garantizar la protección de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes que integran el sistema escolar, tomando en consideración las particularidades de cada zona.

Estas son las fechas de las vacaciones de invierno, región por región

Región de Arica y Parinacota: Lunes 13 de julio - viernes 24 de julio. El inicio de las clases será el lunes 27 de julio.

Región de Tarapacá: Lunes 13 de julio - viernes 24 de julio inclusive . Se retornará a clases el lunes 27 de julio.

. Se retornará a clases el lunes 27 de julio. Región de Antofagasta: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. El inicio de clases será el lunes 06 de julio.

El inicio de clases será el lunes 06 de julio. Región de Atacama: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. Las clases reiniciarán el lunes 06 de julio.

Las clases reiniciarán el lunes 06 de julio. Región de Coquimbo: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. La vuelta a clases será el lunes 06 de julio.

La vuelta a clases será el lunes 06 de julio. Región de Valparaíso: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. El lunes 06 de julio los estudiantes volverán a las aulas.

El lunes 06 de julio los estudiantes volverán a las aulas. Región Metropolitana: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio . El inicio de clases está pautado para el lunes 06 de julio.

. El inicio de clases está pautado para el lunes 06 de julio. Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. Las clases se reanudarán el lunes 06 de julio.

Región del Maule: Lunes 22 de junio al viernes 03 de julio. Los alumnos volverán a las aulas el lunes 06 de julio.

Los alumnos volverán a las aulas el lunes 06 de julio. Región del Ñuble: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. Las actividades académicas se retomarán el lunes 06 de julio.

Las actividades académicas se retomarán el lunes 06 de julio. Región del Biobío: Lunes 22 de junio a viernes 3 de julio 2026. Se retomarán las actividades el lunes 6 de julio 2026.

Se retomarán las actividades el lunes 6 de julio 2026. Región de La Araucanía: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. La vuelta a clases será el lunes 06 de julio

La vuelta a clases será el lunes 06 de julio Región de Los Ríos: Lunes 22 de junio al viernes 3 de julio de 2026. Las clases se retoman el lunes 06 de julio.

Las clases se retoman el lunes 06 de julio. Región de Los Lagos: Lunes 06 de julio - viernes 17 de julio. En esta zona, las aulas reabrirán el lunes 20 de julio.

En esta zona, las aulas reabrirán el lunes 20 de julio. Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Lunes 29 de junio - viernes 17 de julio. El reinicio de las clases será el lunes 20 de julio.

El reinicio de las clases será el lunes 20 de julio. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Lunes 29 de junio – viernes 17 de julio. La vuelta a clases será el lunes 20 de julio.

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