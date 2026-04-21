Vacaciones de invierno para escolares: Estas son las fechas región por región
- Por Meganoticias
Las vacaciones de invierno para escolares tienen diferentes fechas, de acuerdo con la región en la que se encuentre el recinto académico en cuestión.
A través de sus canales digitales, el Ministerio de Educación compartió el calendario escolar 2026, con el fin de proporcionar una planificación clara sobre las fechas clave del ciclo lectivo correspondiente.
A juicio del ente gubernamental, la diligencia es propicia para garantizar la protección de las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes que integran el sistema escolar, tomando en consideración las particularidades de cada zona.
Estas son las fechas de las vacaciones de invierno, región por región
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Región de Arica y Parinacota: Lunes 13 de julio - viernes 24 de julio. El inicio de las clases será el lunes 27 de julio.
- Región de Tarapacá: Lunes 13 de julio - viernes 24 de julio inclusive. Se retornará a clases el lunes 27 de julio.
- Región de Antofagasta: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. El inicio de clases será el lunes 06 de julio.
- Región de Atacama: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. Las clases reiniciarán el lunes 06 de julio.
- Región de Coquimbo: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. La vuelta a clases será el lunes 06 de julio.
- Región de Valparaíso: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. El lunes 06 de julio los estudiantes volverán a las aulas.
- Región Metropolitana: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. El inicio de clases está pautado para el lunes 06 de julio.
- Región del Libertador Bernardo O’Higgins: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. Las clases se reanudarán el lunes 06 de julio.
- Región del Maule: Lunes 22 de junio al viernes 03 de julio. Los alumnos volverán a las aulas el lunes 06 de julio.
- Región del Ñuble: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. Las actividades académicas se retomarán el lunes 06 de julio.
- Región del Biobío: Lunes 22 de junio a viernes 3 de julio 2026. Se retomarán las actividades el lunes 6 de julio 2026.
- Región de La Araucanía: Lunes 22 de junio - viernes 03 de julio. La vuelta a clases será el lunes 06 de julio
- Región de Los Ríos: Lunes 22 de junio al viernes 3 de julio de 2026. Las clases se retoman el lunes 06 de julio.
- Región de Los Lagos: Lunes 06 de julio - viernes 17 de julio. En esta zona, las aulas reabrirán el lunes 20 de julio.
- Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Lunes 29 de junio - viernes 17 de julio. El reinicio de las clases será el lunes 20 de julio.
- Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Lunes 29 de junio – viernes 17 de julio. La vuelta a clases será el lunes 20 de julio.
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