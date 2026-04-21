Vacaciones de invierno para escolares: Estas son las fechas región por región

21 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Con el año escolar 2026 ya en pleno desarrollo, muchas familias comienzan a organizar el próximo gran descanso del calendario: las vacaciones de invierno.

Para este año se mantiene la estrategia de fechas diferenciadas, con el fin de proteger la salud de los estudiantes frente a las bajas temperaturas y el aumento de infecciones por enfermedades respiratorias, ajustándose a la realidad climática de cada zona.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno?

De acuerdo al Ministerio de Educación (Mineduc), el inicio del descanso escolar está dividido en cuatro grandes bloques temporales según cada región:

Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos: el receso comienza el lunes 22 de junio y termina el viernes 3 de julio. Los alumnos regresan a clases el lunes 6 de julio.

el receso comienza el lunes 22 de junio y termina el viernes 3 de julio. Los alumnos regresan a clases el lunes 6 de julio. Arica y Parinacota y Tarapacá: inician el lunes 13 de julio y terminan el viernes 24 de julio. El regreso a clases es el lunes 27.

inician el lunes 13 de julio y terminan el viernes 24 de julio. El regreso a clases es el lunes 27. Antofagasta y Los Lagos: las vacaciones parten el lunes 6 de julio y finalizan el viernes 17 de julio, con el retorno fijado para el lunes 20 de julio.

las vacaciones parten el lunes 6 de julio y finalizan el viernes 17 de julio, con el retorno fijado para el lunes 20 de julio. Aysén y Magallanes: cuentan con tres semanas de descanso. Comienzan el lunes 29 de junio y finalizan el viernes 17 de julio.

¿Por qué las fechas de vacaciones cambian en algunas regiones?

La variabilidad del calendario escolar es una estrategia de protección de las trayectorias educativas. Cada Seremi de Educación elabora su propio calendario basándose en las orientaciones del Mineduc, pero ajustándose a las particularidades de su territorio.

El factor climático es determinante, especialmente en el extremo sur, donde el frío extremo y las nevadas dificultan el traslado a los colegios. Asimismo, existe una articulación con el Ministerio de Salud para considerar la información epidemiológica.

Al escalonar las vacaciones, se busca evitar que los momentos de mayor circulación de virus respiratorios coincidan con la asistencia masiva a clases, resguardando así la salud de las comunidades educativas.

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