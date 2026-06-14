Yan Diomandé: qué edad tiene, cuánto mide y datos de su carrera en el Mundial 2026

14 jun. 2026 - 17:20 hrs.

Tiene 19 años, mide 1,80 metros y en una sola temporada pasó de debutar en el Leganés B de España a ser Novato del Año de la Bundesliga. Yan Diomandé nació el 14 de noviembre de 2006 en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil. Forma parte de una nueva generación de futbolistas marfileños que buscan consolidarse tras el retiro de nombres históricos como Didier Drogba, Yaya Touré y Kolo Touré. Un relevo generacional enorme que en el Mundial 2026 tomará forma en los campos de Norteamérica.

Su historia tiene una parada inesperada en Madrid. Se formó como futbolista en las categorías inferiores del CD Leganés, donde debutó con el filial en marzo de 2025, con apenas 17 años, nada menos que contra el Real Madrid en un partido de LaLiga. Una presentación al mundo que pocos futbolistas pueden presumir.

El RB Leipzig lo compró ese mismo verano por 20 millones de euros, y desde su llegada a Alemania no paró de sorprender. En diciembre fue elegido Rookie del Mes de la Bundesliga, tras convertirse en el segundo jugador más joven en anotar un hat-trick en la historia del torneo alemán. Al cierre de la temporada 2025-2026 acumuló 13 goles y 10 asistencias, y fue elegido Novato del Año de la Bundesliga.

En octubre de 2025 debutó con la selección de Costa de Marfil disputando dos encuentros y marcando un gol en cada uno de ellos, ayudando así a conseguir la clasificación para el Mundial 2026. Es explosivo, habilidoso con ambas piernas y desequilibrante en el uno contra uno. Varios de los clubes más importantes de Europa estudian con seriedad la posibilidad de ofertar por su pase una vez que termine el Mundial. Quien quiera quedarse con sus servicios deberá pagarle al RB Leipzig una suma superior a los 100 millones de euros. Una cifra que podría elevarse aún más si brilla en el torneo.

Su compañero de selección Amad Diallo, extremo del Manchester United, lo definió como un futbolista generoso en el juego y con buena conexión dentro y fuera de la cancha. En el Grupo E lo esperan Alemania, Ecuador y Curazao. Los alemanes, que lo conocen de sobra por su temporada en la Bundesliga, ya lo señalan como la principal amenaza del ataque marfileño. Con razón.

Costa de Marfil en el Mundial 2026: Grupo E, rivales y horarios para Chile

Costa de Marfil integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Curazao y Ecuador. Los partidos de Costa de Marfil en horario de Chile son:

Domingo 14 de junio — Costa de Marfil vs. Ecuador — 19:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia

— Costa de Marfil vs. Ecuador — 19:00 horas — Lincoln Financial Field, Filadelfia Sábado 20 de junio — Alemania vs. Costa de Marfil — 16:00 horas — BMO Field, Toronto

— Alemania vs. Costa de Marfil — 16:00 horas — BMO Field, Toronto Jueves 25 de junio — Curazao vs. Costa de Marfil — 19:00 horas — Estadio BBVA, Monterrey

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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