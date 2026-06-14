PGU: ¿Quiénes podrán pedir un monto complementario en 2027?

14 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Gracias a la Reforma a las Pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha aumentado su monto y lo seguirá haciendo, ya que el alza es gradual.

Por esto, desde septiembre de 2025, las personas mayores de 82 años ya están recibiendo los 250 mil pesos del aumento de la PGU y en 2027 todos sus beneficiarios podrán recibir dicho monto.

¿Quiénes podrán pedir un monto complementario de la PGU en 2027?

Sin embargo, quienes cumplan con los requisitos podrán recibir un monto complementario del beneficio. Según el portal ChileAtiende, son dos los grupos que podrán solicitar este monto complementario:

Pensionados de montepío de CAPREDENA o DIPRECA .

. Beneficiarios de leyes de reparación, es decir, jubilados de entre 65 y 74 años que reciban pensiones de gracia, Ley Rettig o Ley Valech.

Según el portal, podrán solicitar el complemento de sus pensiones para alcanzar el monto de la PGU desde septiembre de 2027, siempre y cuando no reciban una pensión extra.

¿Cómo saber si tengo montos por cobrar de la PGU?

Si eres beneficiario de la PGU y crees que no recibiste algunos pagos o solamente quieres consultar si tienes pagos pendientes, puedes ingresar al sitio web de ChileAtiende y revisar.

Para consultar si tienes montos pendientes de la PGU, debes:

Ingresar al sitio de ChileAtiende (clic aquí).

Anotar tu RUT y fecha de nacimiento.

Hacer clic en "consultar".

El sistema te mostrará si tienes pagos no cobrados y también te indicará cómo retirarlos o podrás elegir la forma de pago, según corresponda.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal