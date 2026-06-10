Subsidio DS1: Estos son los requisitos para postular

10 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Miles de familias chilenas podrán participar próximamente en el Primer Llamado Nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios (DS1), beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite acceder a apoyo económico para comprar una vivienda nueva o usada, o bien construir una casa en un sitio propio.

El programa está dirigido a personas que no son propietarias de una vivienda, que cuentan con capacidad de ahorro y que pueden complementar el valor de la propiedad con recursos propios o mediante un crédito hipotecario, en caso de ser necesario.

La ayuda contempla tres tramos de postulación y está disponible para familias de todas las regiones del país.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS1?

Las personas interesadas en participar del proceso deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Minvu.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener al menos 18 años de edad.

Contar con cédula de identidad vigente.

vigente. En el caso de personas extranjeras, poseer residencia definitiva.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses. Haber abierto la cuenta de ahorro a más tardar el 30 de mayo de 2025.

Contar con el ahorro mínimo exigido según el tramo al que se postule.

Tener el monto requerido depositado y disponible en la cuenta de ahorro al 29 de mayo de 2026.

Además, todos los postulantes deberán contar con Clave Única para realizar el trámite de manera digital.

¿Qué permite financiar el Subsidio DS1?

Este beneficio estatal permite:

Comprar una vivienda nueva o usada.

una vivienda nueva o usada. Construir una vivienda de hasta 140 metros cuadrados en un sitio propio .

. Realizar proyectos de densificación predial: construir una nueva vivienda en un terreno donde ya existe otra.

Dependiendo del tramo al que se postule, también es posible acceder mediante postulaciones individuales o colectivas.

Fechas de postulación al DS1 2026

El llamado estará abierto entre el martes 16 de junio y el martes 30 de junio de 2026.

Las fechas varían según la modalidad de postulación:

Postulación automática: Desde las 08:30 horas del 16 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio.

automática: Desde las 08:30 horas del 16 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio. Postulación en línea: Desde las 08:30 horas del 17 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio.

Formulario de Atención Ciudadana: Desde las 08:30 horas del 19 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El Subsidio DS1 está orientado a familias de sectores medios que no poseen una vivienda y que buscan acceder a una solución habitacional mediante la compra o construcción de una propiedad.

Para ello, el programa considera tres tramos de financiamiento, cuyos requisitos específicos dependen del nivel socioeconómico del hogar y del proyecto habitacional que se desea concretar.

Desde el Minvu recomiendan revisar con anticipación los requisitos, verificar el ahorro exigido y mantener actualizada la información en el Registro Social de Hogares para facilitar el proceso de postulación.

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