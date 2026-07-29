Tras años alejados: Hija de Tom Cruise eliminó el apellido de su padre y confirmó su nueva identidad

29 jul. 2026 - 12:10 hrs.

Durante años, Suri Cruise fue conocida por llevar el apellido de uno de los actores más famosos de Hollywood. Sin embargo, a sus 20 años, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes oficializó el cambio de identidad y ahora utiliza legalmente el nombre Suri Noelle.

Según reveló Page Six, la confirmación surgió a partir de registros públicos electorales en Pensilvania, estado donde estudia teatro musical en la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon. Allí figura inscrita como Suri Noelle, nombre con el que también se presentó durante su graduación de la enseñanza media en junio de 2024.

El homenaje a Katie Holmes

La elección de Noelle no fue casual. Se trata del segundo nombre de Katie Holmes y, según personas cercanas a la familia, representa un homenaje a la actriz, con quien Suri mantiene un estrecho vínculo desde la separación de sus padres en 2012.

El cambio también reflejaría su intención de construir una identidad propia, alejada del peso que implica llevar uno de los apellidos más reconocidos de la industria del cine.

Comienza su carrera como actriz

La joven ya dio un importante paso en el mundo de la actuación. Hace pocos días se confirmó que protagonizará Midsummer!, una adaptación contemporánea de Sueño de una noche de verano, producción de la Escuela de Drama de Carnegie Mellon que también será presentada en el reconocido Festival Fringe de Edimburgo.

En esa obra fue presentada simplemente como Suri Noelle, reforzando la identidad con la que busca desarrollar su carrera artística.

Una relación distante con Tom Cruise

El distanciamiento entre Suri y Tom Cruise ha sido tema de especulación en Hollywood durante más de una década. Tras el divorcio entre el actor y Katie Holmes en 2012, la joven quedó bajo el cuidado de su madre y con el paso de los años prácticamente dejaron de aparecer juntos en público.

Katie Holmes optó por criar a su hija lejos de la exposición mediática. En distintas entrevistas afirmó que ambas "prácticamente crecieron juntas", reflejando la estrecha relación que mantienen.

Actualmente, Suri estudia en una de las escuelas de teatro más prestigiosas de Estados Unidos y busca consolidar su carrera artística con una identidad propia, ahora también de forma oficial.