Fran Maira reaparece con imagen que llamó la atención de sus seguidores tras presunto altercado

29 jul. 2026 - 10:20 hrs.

La influencer y cantante urbana Fran Maira reapareció en redes sociales luego de los rumores sobre una presunta golpiza que habría sufrido en los últimos días, situación que hasta ahora no ha sido confirmada por la exintegrante de Gran Hermano.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la artista compartió una fotografía que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En la imagen se aprecia una lesión en uno de sus dedos mientras sostiene un cartel con la frase "Soy radiante. Soy una diosa", publicación que muchos interpretaron como una señal en medio de las versiones sobre su estado.

Fran Maira

Revelan detalles de la presunta agresión

Los antecedentes fueron entregados por el periodista Manu González en el programa Hay que decirlo, donde aseguró que Fran Maira asistió la noche del domingo a una fiesta realizada en la casa de su expareja, un conocido productor musical.

"La noche del domingo Fran Maira acude a una fiesta y gente que se encontraba en esa fiesta sería la que haría que se transformara en una auténtica pesadilla para la cantante", detalló el ex Zona de Estrellas.

Según el panelista, tras un conflicto en el lugar —donde también se encontraba la actual pareja del ex de la cantante— la ex Gran Hermano se habría visto involucrada en una golpiza.

Las lesiones que habría sufrido Fran Maira

Manu González afirmó que la artista acudió posteriormente a un centro asistencial, donde se le habrían constatado diversas lesiones.

"Acudiría a un centro asistencial donde se constataron lesiones de una herida cortante en el dedo anular de la mano izquierda y al mismo tiempo tiene lesiones en la cara, en la frente, en la parte de un ojo y aparte se constataron lesiones porque habría sufrido en parte de la boca", detalló el panelista de Hay que decirlo.

Finalmente, el periodista aseguró que la agresión habría ocurrido frente a varios asistentes.

"El enfrentamiento fue entre Fran Maira y esta chica colorina, que estaría en compañía de amigos. Orquestó la pelea que fue en frente de todos, incluso de su expareja, que habría presenciado todo sin intervenir", concluyó González.