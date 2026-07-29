Pensión anticipada: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

29 jul. 2026 - 12:00 hrs.

No todas las personas deben esperar hasta la edad legal para comenzar a recibir una pensión en Chile, ya que la normativa contempla algunas excepciones que permiten adelantar ese proceso.

De forma general, el sistema previsional fija la jubilación a los 60 años para las mujeres y a los 65 para los hombres, siempre que el ahorro acumulado en la AFP sea suficiente para financiar una pensión.

Si esos fondos no alcanzan, existe la opción de acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio estatal que actualmente entrega $231.732 mensuales a los menores de 82 años y más de $250 mil a quienes superan esa edad.

Sin embargo, existe la posibilidad de acceder a una pensión anticipada por acumulación de saldo, trabajos pesados o enfermedad terminal.

¿Cuáles son los requisitos?

Por acumulación de saldo:

Obtener una pensión igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, calculado según lo dispuesto en el artículo 63 de la ley de AFP.

de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, calculado según lo dispuesto en el artículo 63 de la ley de AFP. Obtener una pensión igual o superior a 12 Unidades de Fomento (UF) ($490.128)

Por trabajo pesado:

Para la pensión anticipada por trabajo pesado, esta debe ser validada oficialmente por el Instituto de Previsión Social (IPS) o la Comisión Ergonómica Nacional, quienes pueden autorizar la rebaja de entre uno y diez años en la edad requerida para jubilar.

Se consideran trabajos pesados aquellos que:

Producen un desgaste orgánico excepcional, debido a un esfuerzo físico excesivo.

Se realizan habitualmente en condiciones de temperaturas extremas (muy altas o muy bajas).

Se llevan a cabo íntegra y habitualmente durante la noche.

Se desarrollan en forma subterránea o submarina.

Se realizan a altitudes superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Por enfermedad terminal

La ley contempla beneficios previsionales especiales para afiliados y pensionados que se encuentran en condición de enfermo terminal.

La Superintendencia de Pensiones establece que esta condición debe ser certificada por un Consejo Médico, compuesto por al menos tres médicos cirujanos seleccionados mediante concurso público.

Para acceder al beneficio, debes estar pensionado en las modalidades de retiro programado, retiro programado con renta vitalicia inmediata y renta temporal con renta vitalicia diferida.

En todos los casos, se trata de personas en condición de enfermo terminal, es decir, una persona con una enfermedad o condición patológica grave de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida. O bien cuando los recursos terapéuticos utilizados hayan dejado de ser eficaces y su expectativa de vida sea menor a 12 meses.

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