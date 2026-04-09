Bonos para escolares: ¿Cuáles son los beneficios que pueden cobrar los estudiantes?

09 abr. 2026 - 11:00 hrs.

Los estudiantes son uno de los grupos de la población que está sujeto a recibir beneficios económicos por parte del Estado. Los bonos exclusivos para escolares tienen diversos requisitos de acceso, como tener cierto porcentaje de asistencia a clases, estar en el tramo de mejor rendimiento de su generación o salir de enseñanza media.

Mientras algunos aportes requieren postulación previa, otros se entregan automáticamente a quienes cumplan con los requisitos.

Bonos para estudiantes

Bono Asistencia Escolar

El Bono por Deber Asistencia Escolar entrega un pago mensual de $10.000 a las y los estudiantes de entre 6 y 18 años que estén cursando educación básica o media en una institución reconocida por el Estado.

Para recibir el bono hay que tener un porcentaje de asistencia escolar mensual igual o superior al 85% y ser parte de familias usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

El pago del bono se entrega de manera automática, sin necesidad de postular, a quienes cumplan con los requisitos. La acreditación de la asistencia escolar mensual la realiza el Mineduc.

Bono por Logro Escolar

El Bono Logro Escolar es un beneficio dirigido a las y los estudiantes de quinto básico a cuarto medio que sean parte del 30% de mejor rendimiento de su generación. Para ser beneficiario, hay que tener menos de 24 años, ser parte del 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares y estudiar en un recinto reconocido por el Mineduc.

Este año, el pago será en septiembre y corresponderá $85.027 para quienes estén en el primer 15% de mejor rendimiento de su promoción; y de $51.036 para los alumnos del segundo 15% de mejor rendimiento.

Para consultar los beneficiarios de 2026 la plataforma no está actualizada, aunque a la plataforma para revisar los datos de 2025 puedes acceder haciendo clic aquí.

Bono Graduación Cuarto Medio

No se pagará en 2026

¿Hay bonos para estudiantes universitarios?

Si bien los beneficios dispuestos a estudiantes de educación superior suelen estar más enfocados de cara al financiamiento de la carrera, la Beca de Alimentación para la Educación Superior (conocida como la "Tarjeta Junaeb") es una transferencia directa a sus respectivos beneficiarios para financiar gastos relacionados con la alimentación.

A esta ayuda pueden acceder estudiantes egresados de enseñanza media que hayan obtenido alguna de las siguientes becas o créditos de arancel para la Educación Superior:

Beca Bicentenario

Beca Juan Gómez Millas

Beca de Excelencia Académica

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas

Beca Vocación de Profesor

Beca para Hijos de Profesionales de la Educación

Beca Nuevo Milenio

Beca Excelencia Técnica

Beca Discapacidad

Fondo Solidario de Crédito Universitario

Crédito con Garantía Estatal (CAE)

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