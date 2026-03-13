Beca BAES: ¿En qué se puede gastar el saldo de la tarjeta Junaeb?

13 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Uno de los beneficios estudiantiles más importantes es la Beca de Alimentación para la Educación Superior, o Beca BAES, que se entrega para ayudar a los alumnos con sus gastos mientras cursa una carrera.

Está a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que asigna el aporte monetario mediante una tarjeta electrónica o aplicación móvil. Entrega $45.000 mensuales durante cada año académico, de marzo a diciembre.

¿Para qué se puede usar la tarjeta de la Beca BAES?

Una vez que se otorga el beneficio, se podrá usar solo para cubrir parte de los gastos de alimentación del estudiante, en supermercados o una red de locales especializados en la venta de alimentos, según el Ministerio de Educación (Mineduc).

Por ende, queda prohibida la compra de los siguientes productos:

Bebidas alcohólicas.

Cigarrillos o tabaco.

Fármacos o medicamentos.

Productos que no pertenezcan a la categoría de alimentos (artículos de aseo, limpieza, vestuario, etc).

Alimentos que contengan más de tres sellos de advertencia “Alto en” (Grasas Saturadas, Sodio, Azúcares o Calorías), de acuerdo con la Ley de Etiquetado Nutricional.

Requisitos para recibir o renovar la Beca BAES

La beca se asigna o renueva automáticamente, sin trámite de solicitud, a los estudiantes que cumplan con lo siguiente:

Para obtenerla por primera vez: ser beneficiario de algún beneficio de arancel del Mineduc o del Crédito con Aval del Estado, integrar entre el primer y sexto decil de ingresos socioeconómicos y estar inscrito en una institución de educación superior.

ser beneficiario de algún beneficio de arancel del Mineduc o del Crédito con Aval del Estado, integrar entre el primer y sexto decil de ingresos socioeconómicos y estar inscrito en una institución de educación superior. Para renovarla: mantener la condición de alumno regular en la institución de educación superior y mantener vigente el beneficio de arancel que otorgó el derecho a la BAES.

El monto incrementa a $47.000 mensuales para quienes cumplan con las condiciones y residan en la Región de Magallanes.

Todo sobre Becas