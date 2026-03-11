Bonos para madres en Chile: Revisa los beneficios disponibles y cómo recibirlos

11 mar. 2026 - 11:00 hrs.

Este año se seguirán entregando una serie de bonos y beneficios destinados a madres, con el objetivo de apoyar tanto a quienes están en etapa de crianza como a las trabajadoras o pensionadas.

Algunos de estos aportes se entregan de forma automática y otros requieren postulación previa para acceder a ellos. A continuación, revisa los beneficios disponibles junto con los requisitos básicos y la forma de acceder a cada uno.

¿Qué bonos se entregan para madres?

Bono por Hijo

El Bono por Hijo está dirigido a las madres al momento de jubilar, ya que corresponde a un monto de dinero que no se paga directamente a la beneficiaria, sino que se suma al fondo de pensiones de la madre, generando rentabilidad hasta que se pensiona. El monto corresponde al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales al momento del nacimiento o adopción.

Para recibirlo, se debe tener 65 años o más, haber residido en territorio chileno por un período de 20 años a lo largo de su vida y cuatro de los últimos cinco años en el país. Para postular, ingresa aquí.

Subsidio Maternal

Si una mujer embarazada recibe el Subsidio Familiar, pasa automáticamente a ser beneficiaria del Subsidio Maternal, beneficio que se paga desde el quinto mes de gestación, aunque tiene pago retroactivo desde el primer mes de embarazo.

Para recibirlo, debes dirigirte al municipio que corresponde a tu domicilio con la agenda de controles prenatales, carné de identidad, certificado de residencia y de embarazo. El pago está a cargo del ISP y son $22.007 mensuales por cada carga familiar que acredites.

Subsidio Familiar

A pesar de no ser un beneficio exclusivo para madres, el Subsidio Familiar se entrega a madres, padres o tutores que no tengan previsión social y pertenezcan al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Se paga mensualmente y el monto es de $22.007 por carga familiar (hijos o hijas menores de edad) aunque si una carga tiene discapacidad (de cualquier edad) —declarada en la Compin—, los $22.007 se duplican, llegando a $44.014.

Para recibirlo, debes dirigirte a la municipalidad correspondiente a tu domicilio, institución encargada de comprobar tu calidad de beneficiario.

Asignación Maternal

Bono destinado a mujeres embarazadas o a los hombres trabajadores cuyas cónyuges estén en periodo de gestación y sean cargas de Asignación Familiar. También se entrega desde el quinto mes de gestación y su pago es retroactivo para cubrir los nueve meses de embarazo.

El monto depende del sueldo de la beneficiaria o del trabajador y puede alcanzar los $22.007 al mes por carga familiar. Para postular entra aquí.

Bono de Protección

El Bono de Protección, más conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual que se entrega por un plazo de 24 meses (dos años) a familias vulnerables del país, pero las madres lo obtienen de manera prioritaria.

De todos los beneficios que ellas reciben, este es el único que se entrega automáticamente si se cumple solo una condición: aceptar participar en uno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Una vez cumplido ese único requisito, los montos mensuales a recibir son los siguientes:

Los primeros 6 meses , el bono asciende a $23.694

, el bono asciende a $23.694 Desde el mes 7 al mes 12 : $18.033

: $18.033 Desde el mes 13 al mes 18 : $12.398

: $12.398 Desde el mes 19 al 24: $22.007

