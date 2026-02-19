Fuero maternal: ¿Cuánto dura este derecho de las trabajadoras?

19 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El fuero maternal es un derecho irrenunciable destinado a la protección de las mujeres trabajadoras en períodos de gestación.

Este beneficio está regulado a través del Código del Trabajo y busca brindar estabilidad a la madre, por medio de la protección de su fuente de ingresos.

¿Cuánto dura el fuero maternal?

Según lo reseñado por el sitio web de la Dirección del Trabajo, esta figura suele aplicar desde el inicio del embarazo hasta un año después de terminado el postnatal, descartando el postnatal parental.

Por regla general, el fuero maternal dura hasta que el niño cumpla un año y 84 días de edad.

Esto aplica a menos que haya una licencia de descanso postnatal suplementario. En ese caso se prolongaría hasta un año después de terminado dicho descanso.

Esto es lo que debes saber sobre el fuero maternal

El fuero maternal garantiza a las trabajadoras no ser despedidas por sus empleadores durante el período de maternidad. Solo podrán ser despedidas con autorización de un juez competente bajo causales como:

Vencimiento del plazo convenido

Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato

Hechos imputables a la conducta de la trabajadora.

Cabe destacar que, si el padre hace uso del permiso postnatal parental, también gozará del fuero laboral.

El sitio web ChileAtiende confirma que el beneficio aplica en caso de adopciones y rige para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

