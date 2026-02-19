"Extrañaremos el sonido de tus patitas": El último adiós de Maca Tondreau a su perrita tras fallecer en encerrona

19 feb. 2026 - 15:19 hrs.

A través de sus redes sociales, Maca Tondreau compartió un emotivo video de despedida a su perrita Toti tras fallecer en una violenta encerrona.

Fue en el altercado protagonizado por delincuentes que, al hacer bajar del auto a la familia completa, la mascota corrió desesperada y fue alcanzada por un vehículo en la salida 1 de la Avenida Vespucio Norte.

"Extrañaremos el sonido de tus patitas"

En un reel publicado en su cuenta de Instagram, la expanelista de televisión mostró algunos de los momentos de Toti junto a la familia y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

"Pequeñita Toti de mi corazón. Gracias por regalarnos estos 8 años de tanto amor. Ha sido una partida muy dura. No pudimos despedirnos, pero quedamos con la tranquilidad de que fuiste muy amada y regaloneada. Extrañaremos el sonido de tus patitas al llegar a nuestras camas", escribió.

Además, transparentó el difícil momento que viven sus hijas tras el fallecimiento de la perrita: "Tantos recuerdos que quedarán en nuestros corazones. Te prometo que cuidaré a la Marti. (...) La Ce aún no logra superar ese momento, pero sé que con el tiempo también llenará su corazón con tus lindos recuerdos".

Tras etiquetar a toda su familia en la publicación, Tondreau finalizó: "Te amamos Totita...en donde estés alegra a cada uno que te rodee, corre, ríe, salta... Nosotros estaremos aquí siempre pensándote. Vuela alto. Todos te extrañaremos muchísimo".

Revisa el video de Toti: