"Lo hemos pasado mal, ha sido mucho estrés": Los problemas y millonarios gastos de exchica Mekano para remodelar su casa

19 feb. 2026 - 10:10 hrs.

En un verdadero dolor de cabeza para Fernanda Braz, exchica Mekano, se ha transformado la remodelación de su casa. La otrora bailarina del espacio televisivo compró junto a su novio una propiedad antigua para darle un nuevo aire, pero una serie de dificultades han hecho de la situación una verdadera pesadilla.

De acuerdo a lo que la propia Braz le indicó a LUN, el constructor no cumplió con las obras, los plazos, le anticiparon un dinero que aún no devuelve y tuvieron que ellos mismos buscar maestros para continuar con las obras.

"Este era un plan familiar. Mi novio me pidió matrimonio, entonces compramos una casa en Las Condes para irnos a vivir juntos. Después de un año de búsqueda... encontramos una antigua que teníamos que remodelar para que nos quedara a nuestro gusto", comentó Braz.

Entre los trabajos a realizar, debían agrandar y hacer una cocina abierta a medida, colocar termopanel, un walk in closet, hacer un baño más y remodelar el existente, cambiar la reja y jardín, hacer un quincho, entre otras remodelaciones que le costarían cerca de 1.200 UF (casi 48 millones de pesos).

Para llevar a cabo todos los trabajos, cotizaron en distintas constructoras y se quedaron con una que "cobró un precio término medio. Dentro de todo lo que vimos, no estaba entre los más baratos; vimos sus trabajos anteriores, sus terminaciones. Nos aseguramos de que fuera una empresa formal y nos prometió hacer el trabajo en un plazo razonable entre agosto y noviembre de 2025. Nos pareció bien porque en marzo ya tenía que estar viviendo en mi casa porque mi hija empieza el colegio. Firmamos contrato y nos pidió el 50% adelantado".

"En agosto vimos un poco de avance, pero en septiembre nos desligamos un poco del tema por un problema de salud familiar. Ahí nos empezó a pedir más adelanto, nos decía que tenía poco flujo y tenía que pagarles a los proveedores; como vimos avances, le fuimos pasando y pasando".

Al ver que las obras no avanzaban, el constructor finalmente reconoció la deuda en notaría y se comprometió a devolver cerca del 80% de lo pagado en cinco cuotas, pero a la fecha, acusan, no han recibido ningún depósito

Ingeniero de profesión, el marido de Braz se dedicó personalmente a contratar maestros y comprar los materiales para llevar a cabo lo más demandante.

"Lo hemos pasado mal"

Sobre toda esta situación, la mujer indicó que "esto nos unía o nos separaba como pareja. Lo hemos pasado mal, ha sido mucho estrés, porque ya remodelar es difícil y más con todos estos problemas. Perdimos muchas noches de sueño: he llorado, me dio insomnio terrible, pasé noches y noches imaginando cómo solucionar el tema. Pero he visto al Pipe (su pareja) metido de cabeza en la casa para sacar adelante la remodelación".

En cuanto a los esfuerzos realizados para costear nuevamente las obras, subraya que "hemos tenido que hacer malabares para remodelar de nuevo; empezamos a vender algunas cosas de importancia, deshacernos de algunos bienes para poder partir por lo menos. Remodelar es caro".

Finalmente, no descarta tomar acciones legales, señalando que el asunto ya está en manos del abogado "porque es mucha plata, incluso si le hubiéramos pagado solo el 50% del adelanto".