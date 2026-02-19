Caso Epstein: Expríncipe Andrés es detenido por "conducta indebida en un cargo público"

19 feb. 2026 - 07:19 hrs.

¿Qué pasó?

El expríncipe Andrés fue detenido este jueves bajo los cargos de "conducta indebida en un cargo público", según reportan medios de Reino Unido, en el marco de sus vínculos con el pederasta y agresor sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor, quien cumplió 66 años este jueves, fue arrestado a eso de las 8:00 hora local en el complejo de Sandringham, ubicado en el condado de Norfolk, donde reside tras ser despojado de sus títulos reales.

Noticia en desarrollo...