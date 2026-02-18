"Es una vergüenza para la zona": Vecinos denuncian a pareja por decorar su jardín con 30 gnomos

18 feb. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja inglesa decidió decorar su jardín de una forma muy particular: colocaron 30 gnomos de cerámica repartidos por toda la parte delantera de la casa, en donde también colocaron estatuas y fuentes de agua.

Sin embargo, sus vecinos que colindan con su casa pareada comenzaron a quejarse por el "look" del antejardín y decidieron denunciarlos por "avergonzar" a la zona residencial.

"Es una vergüenza para la zona"

La decisión de la pareja habría sido sin el permiso correspondiente de las autoridades, por lo que ese fue el argumento de los vecinos para denunciarlos con el objetivo de quitar toda la decoración.

"No agradable a la vista", "Parece una fiesta de té del Sombrerero Loco", "Contribuye a que el tráfico disminuya la velocidad o se detenga en la carretera para mirar con incredulidad", fueron algunos de los dichos de los vecinos.

Frontis de la casa con gnomos. / Créditos: SWNS

Uno de ellos dijo que si le daban los permisos a la pareja para dejar la decoración, sería "una vergüenza para la zona", lo que terminó pasando, ya que un técnico municipal de Lancashire, en Reino Unido, aprobó la decoración y dio el permiso urbanístico.

"Es nuestra propiedad, y lo que hicimos fue en nuestro jardín. Amamos el jardín y a los gnomos; nos hacen felices, los niños los adoran", explicó la pareja.