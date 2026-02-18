Tienda de vestuario anuncia su liquidación total por cierre de su local: ¿Dónde está ubicada?
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Rio Boutique, reconocida tienda dedicada a la venta de vestuario, confirmó la liquidación final por cierre de local, en su casa matriz ubicada en Manuel Montt 788, en el centro de Temuco, región de La Araucanía.
A través de sus redes sociales, la marca explicó que “Temuco está cambiando y el comercio local también. En los últimos meses hemos visto cerrar grandes tiendas a nivel país, y hoy nos toca adaptarnos a esta nueva realidad”.
En el mismo mensaje, añadieron: "Por eso, Río Boutique cierra su local de Manuel Montt 788, en pleno centro de Temuco. Termina una era, pero se abre una gran oportunidad para quienes aman las ofertas".
La tienda anunció una liquidación total en diversas marcas y estilos de jeans, incluyendo modelos Cargo, Palazzo, Skinny, Wide Leg, Oxford y Flare, entre otros productos de vestuario. Además, los consumidores pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Revisa los horarios de atención
De acuerdo con lo informado por Rio Boutique, los horarios para la temporada de verano son los siguientes:
- Lunes a viernes: 10:00 a 19:30 horas
- Sábado: 10:00 a 18:30 horas
La tienda precisó que las promociones estarán disponibles hasta agotar stock, sin una fecha exacta de término para las ofertas.
