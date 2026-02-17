Calor de hasta 36°C: Meteorología emite aviso por "altas temperaturas extremas" en la región de Coquimbo

17 feb. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por un "evento de altas temperaturas extremas" que afectará a sectores de la región de Coquimbo a mediados de esta semana.

Las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde la tarde hasta la noche de este miércoles 18 de febrero, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en la precordillera y los valles precordilleranos de Coquimbo.

El reporte indica que se esperan entre 34°C y 36°C en ambos sectores.

