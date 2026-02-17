Tormenta eléctrica y precipitaciones: Meteorología advierte por sistema frontal y "Alta de Bolivia" en Chile

17 feb. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió este martes de dos eventos meteorológicos: el primero en la zona norte del país, derivado de la "Alta de Bolivia" y con tormentas eléctricas, mientras que el segundo en el sur austral, que traerá precipitaciones.

¿Qué dijo el organismo?

El primero se trata de una alerta que rige desde la tarde hasta la noche de este martes 17 de febrero en Antofagasta (Precordillera Salar y Cordillera), que generará tormentas eléctricas por la Alta de Bolivia.

En cuanto al segundo evento, es un aviso por precipitaciones normales a moderadas, que se efectuará entre la madrugada hasta la noche del jueves 19 de febrero.

La lluvia afectará a Magallanes (Cordillera Austral Norte, Pampa Patagonica Norte). En la primera zona podrían caer entre 25 y 40 milímetros, mientras que en la segunda de 5 a 20.

¿Qué es un aviso y una alerta meteorológica?

Según la página de la DMC, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Asimismo, las alertas son cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios".

