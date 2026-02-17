Encuentran con vida a pareja desaparecida en la cordillera de la región de Atacama

17 feb. 2026 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó el hallazgo con vida de los dos jóvenes que permanecían extraviados desde el sábado en el sector del Salar de Pedernales, en la región de Atacama. El rescate se logró tras un amplio despliegue terrestre y aéreo en la alta cordillera.

Se trata de Valentina Lorka Herrera, egresada de Derecho, y Kevin Gebert, ingeniero, quienes habían mantenido su última comunicación con familiares cerca de las 16:30 horas del sábado. En ese contacto informaron que se encontraban en el salar y que posteriormente se dirigirían hacia zonas de lagunas y termas cercanas antes de regresar.

Última ubicación registrada

La última coordenada GPS del vehículo en el que se desplazaban los situaba en el sector conocido como Lagunas Bravas o Laguna del Bayo, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en las cercanías de la localidad de El Salvador.

Tras activarse los protocolos de búsqueda, esta jornada, cerca del mediodía, un helicóptero institucional logró divisar a los jóvenes en la zona definida para el rastreo.

Operativo en condiciones complejas

Debido a las condiciones meteorológicas en altura, principalmente el fuerte viento que dificulta el aterrizaje, personal especializado de socorro andino, Bomberos y trabajadores de una empresa minera del sector se dirigen vía terrestre para prestar auxilio. Estos últimos conocen el terreno y colaboran en el operativo.

Se estima que el equipo de rescate podrá encontrarse con los jóvenes durante la tarde de este martes.

Traslado y evaluación de salud

De manera preventiva, se proyecta que ambos pernocten en instalaciones facilitadas por la empresa minera Gold Fields. En el lugar cuentan con personal de salud que podrá verificar su estado antes de concretar el traslado durante la mañana hacia la ciudad de Antofagasta, donde se producirá el reencuentro con sus familias.

Carabineros destacó la rápida activación de los protocolos de búsqueda y el trabajo coordinado entre medios aéreos y terrestres, lo que permitió ubicar a los jóvenes en una zona de difícil acceso y condiciones extremas.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a quienes se internen en sectores cordilleranos a informar previamente sus rutas, revisar las condiciones climáticas y mantener sistemas de comunicación operativos, especialmente en zonas de gran altitud y baja conectividad.