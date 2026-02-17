Cataldo reconoce que el Ejecutivo inició tarde la tramitación del FES: "Es ineludible para el gobierno que venga"

17 feb. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reiteró la necesidad de aprobar el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES). La autoridad aseguró que el tema es "ineludible" para el próximo gobierno y reconoció que el actual Ejecutivo partió tarde su tramitación.

¿Qué dijo el ministro Cataldo?

"El FES es ineludible para el gobierno que venga. O sea, gastar un billón de pesos en el CAE todos los años, donde, además, te incorporaron 115 mil millones de recarga sobre la línea, es insostenible", manifestó el secretario de Estado en entrevista con Radio Duna.

A lo anterior, indicó que "si hay algo que debería preocuparle a una nueva administración, y particularmente a la ministra (María Paz Arzola), a propósito de la situación financiera del ministerio, es que tiene, por primera vez, adentro del presupuesto 115 mil millones, que es la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, a propósito de cómo se contabiliza la plata de la recarga".

Una tramitación tardía

Cataldo reconoció que un problema también de la tramitación y el poco plazo que queda para legislar, considerando que el cambio de mando es el 11 de marzo, fue por no haber presentado el proyecto antes.

"Yo creo que efectivamente partimos muy tarde", sostuvo, agregando que "ahí faltó una audacia a nivel de gobierno, de poder decir 'esta discusión, como es relevante y es ineludible, tenemos que partirla en el primer año'. Y hubo ahí un periodo en el que yo no estaba en Educación, estaba en Subdere, por lo tanto desconozco cómo fueron las iteraciones, pero nosotros pudimos haber presentado esto varios meses antes".

Acerca de los cuestionamientos sobre las cifras que respaldan que el FES sería más eficiente que el CAE, Cataldo reiteró que no han podido demostrarle que los números no cuadran.

"Lo que uno podrá discutir si la sensibilización de los parámetros con los cuales tú haces la contabilidad son más precisos o menos precisos. Pero a todo evento, el FES -incluso sacándolo de herramientas que reducen el gasto por la vía de, por ejemplo, la contención de gratuidad- es más barato que el CAE", añadió.

Todo sobre Educación