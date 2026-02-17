Gendarmería confirma muerte de interno en cárcel de Quillota: Fue agredido por otros reos del recinto
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
A través de un comunicado, Gendarmería confirmó la muerte de un interno en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, luego de ser agredido en la mañana de este martes por otros reos.
¿Qué dijo Gendarmería?
El organismo entregó detalles de la emergencia en el recinto, indicando que el hecho "fue detectado por el personal, tras realizar el desencierro de la población penal, encontrando al privado de libertad con lesiones graves".
Dicho esto, remarcó que "a pesar de la activación inmediata de los protocolos de emergencia y el traslado al área de salud, el interno falleció".
Incautación de elementos prohibidos
De acuerdo a lo anterior, Gendarmería reveló que "inmediatamente, se realizó un registro en la dependencia involucrada para incautar elementos prohibidos y mantener el orden".
"Todos los antecedentes han sido entregados al Ministerio Público para la investigación penal de los agresores,
iniciando, además, una investigación administrativa interna para aclarar los hechos", añadió.
