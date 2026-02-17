El origen del "Monstruo": Revisa desde cuándo se le llama así al público del Festival de Viña y quién fue el primero en "sufrirlo"

17 feb. 2026 - 17:12 hrs.

Seguramente todos saben por qué el público de la Quinta Vergara es conocido por todos los chilenos como "El Monstruo", pues, no es un secreto que es implacable al momento de manifestar su disgusto por alguna presentación.

Si algún show cumple con sus expectativas, la ovación es notable y podría extenderse por varios segundos. Si, por el contrario, la presentación no es de su agrado, el monstruo "lo devorará" con pifias incesantes que obligan al artista a abandonar el escenario, aunque solo lleve minutos allí.

Asimismo, el popular apodo se debe a la distribución de las graderías que se ve imponente e intimidante frente al pequeño escenario, pero, ¿alguna vez te preguntaste cuándo inició esta tradición y quién fue el primer artista en experimentarlo?

La tradición empezó a partir de la octava edición del Festival de Viña del Mar, tras la presentación de Gloria Simonetti en 1968. Simonetti participaba en la competencia folclórica y a sólo minutos de subir el escenario, las pifias la obligaron a bajarse de la tarima. Pero un año más tarde la cantante no solo regresó, sino que logró domar al público y ganó el certamen.

Los amados

Es larga la lista de artistas que han tenido un éxito rotundo en su paso por el escenario del Festival latinoamericano más grande del mundo. Cantantes y humoristas que no sólo han recibido las tradicionales Gaviotas de Plata y Oro. Algunos por su trayectoria, gran conexión con el público y el evento recibieron el galardón máximo: Gaviota de Platino.

Luis Miguel fue el primero en obtenerlo en el año 2012 y Myriam Hernández, la primera mujer en ganar una Gaviota de Platino, recibió el galardón en 2025.

@myriamhernandez_oficial Instagram

Las presentaciones más incómodas

Pero no todos los que pasaron por el escenario de la Quinta Vergara tuvieron la misma suerte. Aunque históricamente han sido los humoristas quienes han despertado el lado no tan agradable del monstruo, también hay cantantes, participantes de la competencia folclórica y hasta presentadores que fueron "devorados".

Entre las presentaciones más incómodas y recordadas en la historia del certamen está la de Xuxa en el Festival de Viña 2000. La artista tuvo una exitosa presentación en 1990 y diez años después, interpretaba su conocida canción infantil "Ilarié" cuando el publicó modificó la letra por una palabra que provocó el llanto en la artista brasileña.

Otra presentación rechazada y que se mantiene en la memoria de muchos, es la del humorista Ricardo Meruane. El humorista fue rechazado en dos ocasiones, primero en 2011 y posteriormente en 2016. Su presentación no duró más de 20 minutos, pues las pifias se hicieron sentir y lo obligaron a abandonar el escenario.

Otros artistas que han sido incomodados por el público y que no han logrado terminar sus rutinas fueron Layla Roth, humorista argentina el año 2023 de las más recientes y polémicas fue la del comediante George Harris en viña 2025.

En otras ocasiones el público se manifiesta para que el artista siga en el escenario, como le sucedió a Ana Torroja en 2007, con el respetable pidiendo enardecidamente su regreso tras el fin de su show.

Este año el público también se hará sentir y podrás disfrutar del Festival de Viña 2026 a través de las pantallas de Mega.

Todo sobre Festival de Viña