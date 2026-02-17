"Una batalla corta pero valiente": Murió exchica reality que padecía cáncer de ovario

17 feb. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 11 de febrero murió a los 34 años de edad, la exprotagonista del programa Grand Cayman: Secrets in Paradise, Cass Lacelle. La ex chica reality fue diagnosticada con cáncer de ovario el año pasado y este lunes sus familiares dieron a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

En unas sentidas palabras, su familia la recordó como una mujer valiente con un corazón de fuego que nunca se rindió. Rápidamente, cientos de seguidores, familiares y amigos llenaron el post con comentarios que lamentan la pérdida y enviaron sus condolencias.

"Cass deja un legado inconmensurable. Ella es la definición de memorable, en tan solo 34 años, dejó un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino. Nos enseñó que la vida es preciosa, destinada a ser abrazada con todo el corazón y nunca desperdiciada", se lee en el post donde comunicaron su partida.

"Una batalla corta pero valiente"

En mayo de 2025 Cass Lacelle dio a conocer su diagnóstico y se sometió a una cirugía de emergencia para extirpar el tumor. Además, completó tres ciclos de quimioterapia. Pero lamentablemente, el pasado 4 de enero, Lacelle compartió con sus seguidores que el cáncer hizo metástasis.

El proceso fue doloroso y el cáncer estaba más agresivo, por lo que se extendió hasta su hígado, estómago y revestimiento abdominal. Pese a eso, nunca se rindió y aprovechó para agradecer a quienes le enviaban mensajes de apoyo o la incluían en sus oraciones.

Su madre, Tammy Lacelle, también dio las gracias por todos los mensajes de apoyo para ella y el padre de Cass.

"Descansa en paz, nuestra hermosa hija. Queremos agradecerles a todos por las amables palabras, oraciones, amor y apoyo que han rodeado a nuestra familia... Ha significado más de lo que podemos expresar. Su padre y yo estamos profundamente agradecidos, siempre estará en nuestros corazones, profundamente querida y jamás olvidada", escribió en comentarios de Instagram.

