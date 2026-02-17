Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
Pasado el mediodía de este martes, a las 12:35 horas, un temblor de magnitud 5.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 73 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 109.6 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.