Pensión alimenticia: ¿Hasta que edad los hijos son beneficiarios del derecho?

17 feb. 2026 - 14:00 hrs.

La pensión alimenticia es la obligación que tiene el padre o la madre de financiar a su hijo (de forma fijada o aprobada judicialmente) la alimentación, educación y el aprendizaje de alguna profesión u oficio.

Esto aplica cuando el cuidado personal del hijo recae en uno de los padres por acuerdo o resolución judicial. El otro siempre deberá aportar a la mantención hasta que el niño o niña cumpla la suficiente edad para subsistir por cuenta propia.

¿Hasta qué edad a los hijos les corresponde la pensión alimenticia?

La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) indica que los hijos son beneficiarios hasta que cumplan 21 años, pero puede extenderse durante los siguientes plazos:

Hasta los 28 años: si estudian una profesión u oficio.

si estudian una profesión u oficio. Indefinidamente: si poseen una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos o si el juez considera la mantención indispensable para su subsistencia, sin importar la edad.

Montos para solicitar la pensión de alimentos

El monto mínimo equivale al 40% de un ingreso mínimo mensual vigente si se trata de un solo hijo. Si tiene dos o más, el mínimo por cada uno de ellos equivale al 30% de un ingreso mínimo.

El monto máximo no podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de quién pagará la pensión, salvo que existan razones para fijarlo por encima del límite. Además, el tribunal debe garantizar el reparto equitativo en los aportes del demandado y el demandante.

