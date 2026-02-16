CuentaRUT: ¿Cuánto tiempo debe pasar sin saldo antes de que la cierren?

16 feb. 2026 - 19:00 hrs.

La CuentaRut es una herramienta financiera de BancoEstado que se ha popularizado gracias a sus innumerables beneficios para la ciudadanía.

Así como todos los productos bancarios, este tiene sus condiciones de uso. Conocerlas es fundamental para evitar la aplicación de medidas y no incurrir en infracciones.

¿Cuánto tiempo debe pasar sin saldo una CuentaRut para ser cerrada?

De acuerdo a lo reseñado en el sitio web de BancoEstado, para que la cuenta Rut se mantenga activa es necesario realizar operaciones financieras que justifiquen su uso en los tiempos estipulados.

Una cuenta puede pasar hasta un plazo de dos años sin saldo y/o sin movimientos, sin enfrentar ningún problema. Pero posterior a ese período, el Banco puede evaluar el cierre del producto, por el desuso que se refleja en el historial de operaciones.

La CuentaRut tiene múltiples usos

Darle movimiento a la CuentaRut es muy fácil, pues se pueden hacer un sinfín de operaciones y gestiones por medio de su plataforma.

Entre ellas se encuentran comprar online, suscribir aplicaciones de pago recurrente, realizar transferencias de fondos, comprar pasajes e invertir en depósitos a plazos.

Todo sobre Cuenta RUT