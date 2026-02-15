Presidente Electo José Antonio Kast en medio de sus vacaciones: "Chile pasa por momentos duros en catástrofes y lo económico"
¿Qué pasó?
El Presidente Electo, José Antonio Kast, participó de una misa en Puerto Montt en medio de sus vacaciones, para después conversar con la prensa sobre el acontecer nacional.
El próximo mandatario aseguró que "Chile pasa por momentos duros en catástrofes y lo económico".
"Nunca hay que hablar mal de las instituciones"
"Han sido siete días de un buen descanso, un encuentro familiar muy bonito; hemos tenido harto para encontrarnos, conversar, jugar y descansar. Esperamos recuperar todas las energías y volver el 18 de febrero con todo", señaló José Antonio Kast.
Al ser consultado por la foto presidencial y sus preparativos, el futuro mandatario afirmó que "está todo en camino, los vamos a sorprender. Ha sido todo un proceso. Estamos buscando una imagen que refleje esperanza, ánimo y trabajo".
Respecto a los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, de que hay corrupción al interior de Gendarmería, Kast recalcó que "mañana vamos a tener momentos para poder conversar de la contingencia. Solo decir que nunca hay que hablar mal de las instituciones; las instituciones las tenemos que respetar. Que de repente haya un grupo de personas que no haga lo correcto puede suceder; resguardemos y cuidemos nuestras instituciones".
