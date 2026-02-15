"Admiro tu valentía": Yamila Reyna compartió fotografía y se llenó de comentarios de apoyo tras ruptura con Américo

15 feb. 2026 - 15:15 hrs.

Sin lugar a dudas, el quiebre entre Américo y Yamila Reyna se ha tomado la agenda del mundo del espectáculo nacional, debido a que la expareja se veía sólida e, incluso, con planes de matrimonio en los siguientes meses.

Este domingo, la actriz publicó un enigmático mensaje, el que podría ser interpretado como una indirecta para el cantante, dado el mensaje que contenía.

Yamila Reyna compartió fotografía en Instagram y se llenó de comentarios

Yamila Reyna utilizó nuevamente sus redes sociales para compartir una fotografía, en la que el color amarillo es el protagonista.

Si bien la actriz no acompañó su publicación de un texto, adjuntó unos emojis que también podrían ser interpretados como una señal del difícil momento que se encuentra atravesando. Los emojis corresponden a corazones y "parches curitas".

La argentina se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en demostrarle su cariño.

"Mujer hermosa que hace que nos sintamos orgullosas de ser mujeres... admiro tu valentía", "no te calles, ya basta de los hombres víctimas", "tú puedes continuar brillando", "todo el apoyo para ti, Yamila", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Mira acá la publicación de Yamila Reyna

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yamila Reyna (@yamireyna)

Todo sobre Yamila Reyna