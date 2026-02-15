Aporte Familiar Permanente: ¿Quiénes reciben el pago este lunes del ex Bono Marzo?

15 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Uno de los beneficios más importantes que entrega el Estado es el Aporte Familiar Permanente. La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) confirmó a cuánto ascenderá el monto de cara a este 2026.

En ese sentido, la entidad apuntó que para este año, el dinero del beneficio, también conocido como el exBono Marzo, subirá de $64.574 a $66.834.

De la misma forma, las fechas en las que se hará llegar el dinero ya fueron determinadas por las autoridades.

¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente este lunes?

Según el sitio web del beneficio, este se entregará en tres fechas diferentes, correspondientes a partir del 16 de febrero, el 2 de marzo y el 16 de marzo.

El grupo 1 corresponde a aquellos que recibirán el Aporte Familiar Permanente desde el 16 de febrero. En concreto, son quienes cobran entre el 14 y 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Estos son los requisitos para recibir el Bono Marzo 2026

Reciben el Bono Marzo 2026 todos aquellos que cumplan una de las siguientes condiciones:

Haber cobrado el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, cobran por cada causante del subsidio.

Haber recibido el pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares al 31 de diciembre del año anterior. Este grupo recibe un aporte por cada carga.

Pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), al 31 de diciembre del año anterior.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente