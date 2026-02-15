Temblor se percibe en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

15 feb. 2026 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 08:54 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 70 km al este de Paposo, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 63 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

