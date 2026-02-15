"Con la mano en el corazón pido perdón": Madre de reo acusado de acto de canibalismo a la familia del interno asesinado

15 feb. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción causó hace una semana el caso de un reo de la cárcel de La Serena que asesinó a su compañero de celda y, posteriormente, cometió un acto de canibalismo con su cuerpo. Se trata de Manuel Ignacio Fuentes Martínez, cuyos familiares culpan a Gendarmería por el terrible hecho en el que se vio involucrado.

En conversación con Meganoticias, su padre, Manuel Fuentes, señaló que su hijo "está como una persona conflictiva" en el sistema, pero esto tiene una razón que las autoridades penitenciarias obviaron continuamente.

"Él necesitaba medicamentos, necesitaba que lo viera un especialista (...) Él tiene un problema neuropsiquiátrico que está diagnosticado y está con papeles. Eso está en el sistema", aseguró el hombre.

"La responsabilidad es única de Gendarmería"

Fuentes Martínez cumple una pena por un robo con intimidación en La Reina el año 2022. Tras esto, se escapó de la cárcel en 2023, lo que, sumado a varias faltas graves, ha significado castigos sin visitas y trasladados a diferentes penales.

Su familia dice que este aislamiento de ellos es algo que afectó aún más su estado mental: "Hay fotos donde él se hizo daño y él allá estaba mal. Me llamaban por teléfono muchas veces diciendo que pidiéramos ayuda, que él estaba mal, que se estaba volviendo loco".

Ante todas estas alertas, el padre del joven acusa directamente una negligencia de Gendarmería. "No pusieron cartas en el asunto. Debieron haberlo aislado, debieron haberlo ayudado. Siempre prometieron y no cumplieron con lo que uno pedía: una ayuda para él", lamentó.

"Quiero recalcar que acá la responsabilidad es única de Gendarmería, esa es la verdad. Porque no actuó en su momento cuando se debía, porque esto se podría haber evitado de todas maneras si hubieran hecho su trabajo como correspondía" agregó Fuentes.

"Yo me temía que él se fuera a matar... Eso es lo que yo me temo hasta el día de hoy y lo voy a seguir temiendo, porque ahora no sé lo que se viene", dijo finalmente el padre de Manuel Fuentes Martínez.

"Sé que mi hijo no lo quiso hacer"

Su madre, Paola Martínez, se dirigió a la familia de Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, el reo asesinado, pidiendo perdón ante la lamentable situación en la que derivó el estado de su hijo en el encierro carcelario.

"Con la mano en el corazón, les pido mil disculpas y perdón por lo que pasó con Manuel... Sé que no tiene perdón, pero sé que mi hijo no lo quiso hacer y tiene que haber los motivos suficientes, que obviamente tendrán que aclararse. Pero pido perdón por eso y les mando mis condolencias", dijo la mujer.

