Crimen impacta a San Pedro de la Paz: Tres sujetos asesinan a balazos a un hombre al interior de su propia casa

15 feb. 2026 - 01:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 32 años murió la mañana del sábado al interior de su vivienda en la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. De acuerdo a la Policía de Investigaciones (PDI), tres sujetos ingresaron a su hogar y lo asesinaron a disparos.

Crimen impacta a San Pedro de la Paz

El subcomisario Bastián Ibáñez, de la Brigada de Homicidios Concepción de la PDI, explicó que los hechos ocurrieron en el sector de Portal San Pedro cuando la víctima se encontraba en compañía de su pareja.

La unidad policial llegó hasta la vivienda para corroborar la muerte, estableciéndose que "la persona fallecida mantenía dos heridas atribuibles a entrada y salida de proyectil balístico".

En cuanto a la dinámica del crimen, Ibáñez explicó que "la víctima se encontraba en el interior de su domicilio junto a su pareja, cuando tres hombres desconocidos ingresaron, quienes después de sostener una discusión procedieron a dispararle a la cabeza en una ocasión para huir en dirección desconocida".

Por último, el subcomisario de la PDI señaló que "el equipo investigador continúa realizando diligencias investigativas a fin de esclarecer lo ocurrido, como también identificar a los autores del hecho".

"Es una situación que conmociona a un sector muy concurrido y en este caso es un sector residencial importante en San Pedro de la Paz", dijo por su parte el fiscal ECOH, Mario Elgueta.

Todo sobre Policial