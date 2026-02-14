Violento turbazo en tienda de celulares en Providencia: Banda robó 12 teléfonos y tres de ellos fueron detenidos en el Metro

14 feb. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto se registró la tarde de este sábado en una tienda de celulares de la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana. Tres adolescentes fueron detenidos posteriormente.

Violento robo en tienda de celulares en Providencia

El hecho se produjo pasadas las 12:00 horas, en una sucursal de la empresa Movistar ubicada en avenida Santa Magdalena.

De acuerdo al registro de un testigo, una banda de al menos ocho personas ingresó a la tienda para sustraer las especies y luego escapó corriendo.

Horas después, Carabineros fue informado de la retención de tres de ellos al interior de una estación de Metro, por lo que concurrieron al lugar para proceder a la detención.

El arresto lo concretó personal de seguridad municipal y también guardias de la estación. Usuarios del Metro aseguraron que se vivieron minutos de tensión y violencia durante la captura, ya que los delincuentes opusieron resistencia.

Los detenidos son menores de edad

Según informó Carabineros, los detenidos son todos adolescentes de 17, 16 y 15 años. El mayor es de nacionalidad venezolana, y los otros dos son chilenos.

Asimismo, la institución policial indicó que la banda alcanzó a robar 12 celulares de la sucursal y que habían agredido a un guardia de seguridad.