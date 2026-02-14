¿Quiénes recibirán la mitad del monto por compensación por Expectativa de Vida?

14 feb. 2026 - 21:00 hrs.

La Compensación por Expectativa de Vida es un beneficio automático destinado a las pensionadas, con el objetivo de compensar o complementar el valor de sus pensiones, considerando las desigualdades que suele haber en los montos que reciben hombres y mujeres.

Según ChileAtiende, estos desbalances se deben a las diferencias en las tasas de mortalidad que se aplican en el cálculo de las pensiones. Las mujeres tienen una mayor expectativa de vida y, por consiguiente, más años a financiar con los ahorros previsionales que les corresponden.

¿Quiénes recibirán la mitad del monto de la compensación?

El monto mínimo de la compensación por expectativa de vida será de 0,25 UF (Unidades de Fomento). El porcentaje de compensación que recibe la beneficiaria se determina según su edad y la causal por la que se haya pensionado.

Quienes recibirán la mitad, o el 50% del valor de la compensación, son las actuales pensionadas por vejez o invalidez, sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que al 1 de enero de 2026 tenían 63 años de edad.

Las que se pensionen desde el 2 de enero de 2026, con 63 años, también accederán a la mitad del beneficio.

Así es la tabla porcentual de compensación

El pago de la compensación solo se realiza a partir de los 65 años, a pesar de que la persona se haya pensionado antes, si fuera el caso.

Para ello, se aplica una tabla que define el porcentaje correspondiente, y se aplica de la siguiente manera:

65 años: 100%

64 años: 75%

63 años: 50%

62 años: 25%

61 años: 15%

60 años: 5%

Esta bonificación se pagará junto a la pensión autofinanciada, a través de un monto fijo en UF y afecta al pago de impuestos y cotizaciones de salud.

