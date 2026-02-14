¿Dónde hay bencina gratis este sábado?: Revisa la estación de servicio que regalará combustible por una hora

14 feb. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 14 de febrero, Copec continuó con su campaña de una hora de bencina gratis al día en diferentes estaciones de servicio del país.

Primero fue el turno de una estación de servicio en Rancagua, mientras que el martes el beneficio aplicó en la ciudad de La Serena. El miércoles ocurrió en San Felipe, el jueves en Talca y el viernes en Arica.

¿Qué estación de Copec regala bencina este sábado?

Para este sábado, la estación de servicio de Copec que regalará bencina entre las 20:00 y las 21:00 horas estará ubicada en la ciudad de Temuco, región de La Araucanía.

Desde la empresa indicaron que la estación se ubica en avenida San Martín, esquina Uruguay. El acceso es único por San Martín.

Para recibir el beneficio, solo debes ir a la sede entre esos horarios y ya podrás cargar bencina en tu vehículo por un monto máximo de $120.000.

La promoción se mantendrá vigente hasta el domingo 15 de febrero y cada día se ofrecerá bencina gratis a todos los conductores, sin importar su tipo de vehículo.