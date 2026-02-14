Ministro de Justicia en Mega por crisis en Gendarmería: "Puede haber error administrativo, pero también corrupción y sabotaje"

14 feb. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), conversó con Meganoticias Siempre Juntos para ahondar en la crisis que vive Gendarmería, la que se agravó en los últimos días por errores en la liberación de reos.

"Estos son casos impresentables, son negligencias inexcusables. Los funcionarios tienen que responder personalmente por lo que ocurrió. Es una falta a sus labores más básicas como funcionarios de Gendarmería (...) para poder disminuir la cantidad de ocurrencia de estos casos, hemos aplicado una política de doble chequeo, es decir, no solo el funcionario que está en el recinto penal o en el tribunal tiene que llevar adelante las órdenes de liberación, sino que tiene que verlas con su superior jerárquico", mencionó el secretario de Estado.

Gajardo no descartó que en los errores "haya otras motivaciones, haya posibles comisiones de delitos. Puede haber error administrativo, pero también puede haber corrupción y sabotaje", para luego recordar que "hoy día estamos presentando una reforma a la Constitución para que Gendarmería de Chile sea parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad (...) Esa reforma ha tenido mucha resistencia, porque una de las consecuencias es que terminen los gremios que hay al interior de Gendarmería".

Amenazas contra la alcaldesa de Lo Espejo

El ministro de Justicia también se refirió a las amenazas de muerte que ha recibido la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, donde uno de los hechos más graves fue que un grupo de narcotraficantes de la comuna que administra reunieron cerca de $100 millones para matarla.

Ante la situación, Gajardo enfatizó que "no podemos permitir que en nuestro país el crimen organizado amenace o atente en contra de las autoridades que tienen que proteger la seguridad del país... En el caso de la alcaldesa Reyes, ella está haciendo un trabajo muy significativo para recuperar sectores de la comuna que han sido tomados por bandas de narcotraficantes".

Gobierno rechazó 34 ternas con candidatos a notarios y conservadores

En otro punto, se le preguntó al secretario de Estado por qué el Gobierno devolvió 34 ternas que propusieron las cortes de apelaciones con nombres de candidatos a notarios y conservadores.

Gajardo explicó que "desde octubre del año pasado, está vigente una reforma muy anhelada, muy importante, que nos costó mucho sacar del Congreso Nacional, que de hecho fue presentada en el gobierno anterior. Es una reforma que permite terminar con la opacidad en el nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, que establecen inhabilidades muy claras: Ningún familiar directo de los jueces ni de las personas que tengan cargos políticos en el Congreso Nacional o en la administración del Estado pueden ser notarios, archiveros y conservadores".

"En noviembre del año pasado, les envié un oficio a todas las Cortes diciéndoles que todos estos procesos se hagan conforme o a la luz de la reforma que aprobamos. Cuando nos llegaron las ternas a lo largo del país, no tuvimos los antecedentes suficientes para saber si se están cumpliendo los requisitos de la ley (que entrará en vigencia el 1 de abril de este año)", concluyó el ministro de Justicia.

