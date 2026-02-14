"Nuestra gordita ya está junto a nosotros": Vanesa Borghi confirmó nacimiento de su hija Alma y la mostró en redes sociales

14 feb. 2026 - 12:20 hrs.

Uno de los mejores momentos de su vida se encuentra disfrutando la exconductora de Morandé con Compañía, Vanesa Borghi, debido a que comunicó que se convirtió en madre por segunda vez.

A través de su cuenta de Instagram, Borghi dio a conocer que su hija, Alma, ya llegó a este mundo.

"En el día del amor queremos compartir lo más preciado que tenemos, nuestra familia. Estamos felices de que todo salió bien y nuestra gordita ya está junto a nosotros", escribió la exMega.

La también modelo subió un reel a su cuenta de Instagram, donde se le puede ver en los momentos previos antes de dar a luz.

"Estamos felices de que todo salió bien y nuestra gordita ya está junto a nosotros", escribió Borghi, para luego aclarar que, si bien hoy compartió el registro, su hija nació el pasado 11 de febrero.

"El día 11 de febrero a última hora nació nuestra pequeña que llegó a iluminar aún más la vida de cada uno de nosotros", señaló la modelo.

Vanesa Borghi se encuentra en pareja con el ingeniero Carlos Garcés, con quien ya tiene un hijo llamado Teo.

