"Perdí el control": El mea culpa de Arturo Ruiz-Tagle tras insultar al público que lo pifió en el Festival de Puerto Montt

El humorista Arturo Ruiz-Tagle realizó un mea culpa luego de la rutina que presentó el jueves en el Festival Capital Puerto Montt 2026. Su presentación le valió sonoras pifias que descontrolaron al comediante, quien terminó insultando al público.

Tras solo 30 minutos de show, los asistentes pidieron que el hombre tras "Arturito" se bajara del escenario, cuestión que, según Ruiz-Tagle, se debió a que el público era "comunista".

"Perdí el control"

Luego de la polémica, el humorista conversó con el programa "Zona de Estrellas", espacio en donde realizó su mea culpa y reconoció haber perdido el control ante el descontento del público con su rutina.

Ruiz-Tagle explicó que pensaba que su actuación sería el mismo día que Joe Vasconcellos, pero que solo dos días antes se enteró de que se presentaría en la misma jornada que SINAKA y que el público juvenil no era el adecuado para su rutina. "Me arriesgué y, bueno, estoy pagando el riesgo de una noche muy difícil", aseveró.

A esto, agregó que "la platea estaba riéndose, pero atrás había un grupo que no me dejó concentrarme, que me gritaba 'facho', 'chao', etc. Me puse fome, perdí el ritmo, no pude concentrarme ni hacer mi trabajo bien".

Finalmente, volvió a relacionar su fracaso con el perfil etario del público. "Quizás soy pa' gente más adulta, también perdí el control y, bueno, me tocó no más", cerró.

