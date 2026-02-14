Alerta Roja en Concón y Limache: Incendio forestal que "mantiene un avance rápido" ha consumido 140 hectáreas en la zona

14 feb. 2026 - 00:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un reporte actualizado de la Alerta Roja por incendio forestal que afecta a las comunas de Concón y Limache, en la región de Valparaíso.

Alerta Roja en Concón y Limache

De acuerdo a los datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio "Forestal ACE" en la comuna de Limache ha consumido una superficie preliminar de 140 hectáreas. Este siniestro se mantiene "en combate" y además "mantiene un avance rápido".

Por otro lado, en la comuna de Concón se mantiene "bajo observación" al incendio "Forestal ACE 2", el cual ha consumido preliminarmente 0.01 hectáreas.

El combate aéreo ha debido ser suspendido durante la noche y se retomará a primera hora de la mañana. En la zona actualmente solo trabajan algunas brigadas terrestres.

Alertas de evacuación en la zona

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC), dijo que los siniestros -que se ubican en el límite entre ambas comunas- han generado la emisión de seis alertas SAE de evacuación en la zona.

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela (IND-RN), informó que se ha evacuado a un total de 50 personas, dos de las cuales están postradas.

Sin embargo, los equipos de Meganoticias en la zona han corroborado que varias personas no han querido dejar sus casas por temor a algún tipo de delito si abandonan sus hogares.

Por el momento, las autoridades han indicado que ninguna vivienda se ha visto afectada por el fuego y que se entregará un reporte actualizado de la situación a las 10:00 horas de la mañana.

