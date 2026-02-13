Segundo imputado liberado por error se entrega y queda en libertad tras pagar fianza de $500 mil

13 feb. 2026 - 20:08 hrs.

¿Qué pasó?

El imputado que fue liberado por error el jueves en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se entregó este viernes y, tras pagar una fianza, quedó en libertad bajo medidas cautelares.

El sujeto se presentó voluntariamente ante el tribunal y, luego de pagar un monto de $500.000, quedó oficialmente libre, aunque deberá cumplir con las medidas de firma mensual y arraigo nacional.

El jueves 12 de febrero, un funcionario de Gendarmería liberó por equivocación al detenido, quien debía ser llevado a la cárcel tras una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

El caso se sumó a otro similar registrado el miércoles en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, donde un sujeto que tenía una orden de detención vigente fue liberado tras cambiar de identidad con otro imputado.

¿Qué dijeron las autoridades por las liberaciones erróneas de esta semana?

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, explicó el jueves que "el caso de ayer se debió a una revisión mal hecha, donde una identidad no fue comprobada; y en el de hoy había una condición para la liberación, que era un pago de caución. En ambos casos, Gendarmería tiene la capacidad de cumplir con su deber".

La autoridad dio a conocer que "el director nacional de Gendarmería ya ha cursado destituciones a todos los funcionarios que han estado involucrados en estas circunstancias. Esto tiene que ver con aquellos que otorgaron mala libertad, pero también aquellas jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no han ejercido control directo".

Asimismo, Muñoz confirmó que presentarán una denuncia ante Fiscalía para que "se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades”.