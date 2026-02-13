Bono PAD para Abdominoplastia: ¿Cuánto paga el usuario?

13 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) dispone de los Bono PAD para sus afiliados, quienes pueden adquirirlos para acceder a atenciones médicas a un costo fijo y conocido.

Es una herramienta que cubre desde honorarios hasta postoperatorio y aplica en diversas áreas, incluyendo para tratamientos quirúrgicos como una abdominoplastia.

Valor del copago por Bono PAD para abdominoplastia

Fonasa indica que el valor del bono para “Abdomen Flácido, tratamiento quirúrgico” (nombre técnico) tiene un costo total de $3.583.580, de los cuales al usuario le corresponde cancelar $1.791.790 de copago.

Además, el ente gubernamental ofrece la posibilidad de solicitar un préstamo médico para cubrir hasta el 85% del copago ($1.523.020), permitiendo pagar solo el 15% restante (unos $268.770) al momento de emitir el bono.

Requisitos para comprar un Bono PAD para abdominoplastia

Para que el médico pueda emitir la orden PAD, el paciente debe cumplir estrictamente con:

El Índice de Masa Corporal (IMC) debe ser menor a 30 si tienes menos de 55 años, o menor a 25 si tienes entre 55 y 65 años.

Debe existir un pliegue abdominal (conocido como “guatita de delantal”) que cuelgue al menos 5 centímetros por debajo del pliegue inguinal.

No haber fumado en los últimos 4 meses (120 días) antes de la cirugía.

Haber pasado al menos 6 meses desde el último parto y la lactancia debe estar detenida.

No incluye la liposucción, ya que el bono solo es reconstructivo para eliminar el exceso de piel y tensar músculos, no un procedimiento estético de modelación, así como tampoco cirugías adicionales de pared abdominal que no estén en el diagnóstico.

¿Cómo obtener un Bono PAD?

Luego de que el médico entrega el certificado con el diagnóstico PAD, el paciente debe buscar una clínica en convenio u hospital con pensionado y acudir a su oficina de recaudación, donde agendará la intervención y solicitará el programa médico.

Con el diagnóstico y el programa, debe dirigirse a una sucursal o ingresar a Mi Fonasa para pagar el monto antes de la intervención. Se puede hacer en efectivo, tarjeta o préstamo médico, para recibir el bono que valida la atención.

El día fijado para la atención, debe entregar el Bono PAD en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento o la cirugía, para así hacer efectivo el beneficio.

