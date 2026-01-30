Bono PAD: Estos son los requisitos que debes cumplir para ser beneficiario de 105 prestaciones de salud

30 en. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico) es uno de los beneficios que dispone el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para los afiliados y sus cargas, el cual les permite acceder a prestaciones médicas a un costo fijo.

Así, las familias pueden adquirir un paquete de servicios en salud y conocer su costo de antemano, sin cobros adicionales, siempre que cumplan con los requisitos.

Requisitos para obtener un Bono PAD

Según Fonasa, los afiliados y sus cargas pueden acceder a este beneficio bajo las siguientes condiciones:

Diagnóstico certificado: tener un diagnóstico certificado por un médico que corresponda a una de las 105 prestaciones disponibles actualmente.

tener un diagnóstico certificado por un médico que corresponda a una de las 105 prestaciones disponibles actualmente. Orden médica: debe ser entregada por un profesional de salud e indicar explícitamente que la patología es tratable mediante el sistema PAD.

debe ser entregada por un profesional de salud e indicar explícitamente que la patología es tratable mediante el sistema PAD. Gestión de la atención: tener una hora de atención confirmada en un establecimiento de salud. El trámite lo realiza el paciente, seleccionando a un prestador (clínica privada u hospital con pensionado) en convenio con Fonasa para este fin.

tener una hora de atención confirmada en un establecimiento de salud. El trámite lo realiza el paciente, seleccionando a un prestador (clínica privada u hospital con pensionado) en convenio con Fonasa para este fin. Estado de salud general: no presentar otra enfermedad o condición médica que ponga en riesgo la salud, o que interfiera con la intervención.

no presentar otra enfermedad o condición médica que ponga en riesgo la salud, o que interfiera con la intervención. Tramo de afiliación: pertenecer al tramo B, C o D de Fonasa (quienes cotizan el 7% de sus ingresos para salud).

¿Cómo se obtiene un Bono PAD?

Luego de que el médico entrega el certificado con el diagnóstico PAD, el paciente debe buscar una clínica en convenio u hospital con pensionado y acudir a su oficina de recaudación, donde agendará la intervención y solicitará el programa médico.

Con ambos documentos, debe dirigirse a una sucursal o ingresar a Mi Fonasa para pagar el monto antes de la intervención. Se puede hacer en efectivo, tarjeta o préstamo médico, para recibir el bono que valida la atención.

El día fijado para la atención, debe entregar el Bono PAD en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento o la cirugía, para así hacer efectivo el beneficio.

Todo sobre Fonasa