PGU: Consulta con tu RUN y fecha de nacimiento cuándo te corresponde el aumento al beneficio

28 en. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) está experimentando ajustes derivados de la Reforma de Pensiones. Accesos y montos han cambiado para beneficiar a una mayor cantidad de ciudadanos.

Hay canales digitales que requieren pocos datos para ampliar la información sobre este beneficio, que desde septiembre de 2025 pasó de $224.004 a $250.000.

Según informes de ChileAtiende, el saldo adicional de la PGU se entregará por etapas, de acuerdo a la edad que tenga el destinatario.

Así se pueden consultar los detalles de la Pensión Garantizada Universal

Para conocer cuándo aumentará tu PGU, en el caso de que ya la recibas, puedes consultar en línea en la sucursal virtual de ChileAtiende, con el RUN y fecha de nacimiento (pulsa aquí).

También es posible saber a través de este canal digital si se tendrás acceso al beneficio tras las modificaciones de la Reforma de Pensiones.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?

La ayuda gubernamental, regida por el Instituto de Previsión Social, ha permitido la inclusión de nuevos beneficiarios.

Entre ellos se encuentran pensionados por leyes de reparación, de Gracia y de montepío, otorgados por Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Todo sobre Pensión Garantizada Universal