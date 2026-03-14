Cambio de hora: Esta es la fecha en que comienza el horario de invierno

14 mar. 2026 - 12:00 hrs.

El horario de verano es uno de los favoritos de los chilenos, pues permite disfrutar de tardes más largas y aprovechar de mejor manera los días.

Con el término de la temporada estival, el horario de verano se está acercando a su fin y solo restan semanas para volver al horario de invierno.

¿Cuándo comienza el horario de invierno?

La fecha en que se debe volver a cambiar la hora es el sábado 4 de abril de 2026, momento en que abandonaremos el horario de verano y pasaremos al de invierno.

Aquel día, al momento en que el reloj marque las 00:00 del domingo 5 de abril, se deberá retrasarlo, de manera que sean las 23:00 horas del sábado 4.

Cabe recordar que la región de Magallanes y la Antártica chilena se eximen de este cambio de hora y mantienen su huso horario actual.

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