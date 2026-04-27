Subsidio mejoramiento de vivienda: ¿Cuánto dinero entrega para ampliar una casa?
- Por Meganoticias
El Subsidio para ampliar o mejorar la Vivienda está diseñado para favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias por medio de proyectos de reparación y optimización.
Según la Ventanilla Única Social, esta iniciativa también está destinada a eliminar el hacinamiento por medio de proyectos de ampliación.
Se estima que la postulación a este beneficio demora unos cuatro meses aproximadamente y que su duración máxima es de 18 meses (un año y medio).
¿Cuánto dinero entrega para ampliar una casa?
La cantidad de dinero que el subsidio de mejoramiento de vivienda entrega dependerá del tipo de proyecto que se vaya a realizar. Los montos estipulados, a la fecha, son los siguientes:
- Adecuación de viviendas: 300 UF ($12.012.129)
- Ampliación (vivienda con superficie hasta 40 m2): 120 UF a 504 UF ($4.804.852 a $20.180.377)
- Ampliación (vivienda con superficie sobre 40 m2): 110 UF ($4.404.448)
- Mejoramiento / Estructural: 100 UF ($4.004.043)
- Mejoramiento / Instalaciones: 90 UF ($3.603.639)
- Mejoramiento / Envolvente: 80 UF ($3.203.235)
- Mejoramiento / Mantención: 55 UF ($2.202.224)
Requisitos para acceder al beneficio
Para acceder a este subsidio se debe cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales destacan:
- Tener una edad igual o superior a los 18 años.
- Ser propietario de la vivienda, y que esa sea la única vivienda a nombre del destinatario.
- Presentar Cédula Nacional de Identidad Vigente. En el caso de los extranjeros deben presentar su Cédula de Identidad para extranjeros con permanencia definitiva y su Certificado de Permanencia Definitiva.
- En postulaciones individuales, se debe formar parte del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).
- En postulaciones grupales, el 60% de las y los integrantes del grupo debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población, mientras que el resto puede superar ese nivel pero, igualmente, debe formar parte del RSH.
- Tener el ahorro mínimo que exige la alternativa a la cual se desea postular. Este valor debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación.
- Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante.
- Tener un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del MINVU, para la ejecución de las obras.
- Tener permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), en el momento en el que el proyecto lo requiera.
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