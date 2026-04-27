Subsidio mejoramiento de vivienda: ¿Cuánto dinero entrega para ampliar una casa?

27 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El Subsidio para ampliar o mejorar la Vivienda está diseñado para favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias por medio de proyectos de reparación y optimización.

Según la Ventanilla Única Social, esta iniciativa también está destinada a eliminar el hacinamiento por medio de proyectos de ampliación.

Se estima que la postulación a este beneficio demora unos cuatro meses aproximadamente y que su duración máxima es de 18 meses (un año y medio).

¿Cuánto dinero entrega para ampliar una casa?

La cantidad de dinero que el subsidio de mejoramiento de vivienda entrega dependerá del tipo de proyecto que se vaya a realizar. Los montos estipulados, a la fecha, son los siguientes:

Adecuación de viviendas: 300 UF ($12.012.129)

Am­plia­ción (vi­vien­da con su­per­fi­cie has­ta 40 m2): 120 UF a 504 UF ($4.804.852 a $20.180.377)

Am­plia­ción (vi­vien­da con su­per­fi­cie so­bre 40 m2): 110 UF ($4.404.448)

Me­jo­ra­mien­to / Es­truc­tu­ral: 100 UF ($4.004.043)

Me­jo­ra­mien­to / Instalaciones: 90 UF ($3.603.639)

Me­jo­ra­mien­to / Envolvente: 80 UF ($3.203.235)

Me­jo­ra­mien­to / Mantención: 55 UF ($2.202.224)

Requisitos para acceder al beneficio

Para acceder a este subsidio se debe cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales destacan:

Tener una edad igual o superior a los 18 años.

Ser propietario de la vivienda, y que esa sea la única vivienda a nombre del destinatario.

y que esa sea la única vivienda a nombre del destinatario. Presentar Cédula Nacional de Identidad Vigente. En el caso de los extranjeros deben presentar su Cédula de Identidad para extranjeros con permanencia definitiva y su Certificado de Permanencia Definitiva.

En el caso de los extranjeros deben presentar su Cédula de Identidad para extranjeros con permanencia definitiva y su Certificado de Permanencia Definitiva. En postulaciones individuales, se debe formar parte del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

según el Registro Social de Hogares (RSH). En postulaciones grupales, el 60% de las y los integrantes del grupo debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población , mientras que el resto puede superar ese nivel pero, igualmente, debe formar parte del RSH.

, mientras que el resto puede superar ese nivel pero, igualmente, debe formar parte del RSH. Tener el ahorro mínimo que exige la alternativa a la cual se desea postular. Este valor debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación.

que exige la alternativa a la cual se desea postular. Este valor debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación. Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante.

Tener un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del MINVU , para la ejecución de las obras.

, para la ejecución de las obras. Tener permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), en el momento en el que el proyecto lo requiera.

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