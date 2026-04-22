Postulación colectiva al Ds49: ¿Cuáles son los requisitos?

22 abr. 2026 - 16:00 hrs.

Un nuevo llamado a postulación colectiva reaviva la posibilidad de tener acceso al otorgamiento de subsidios del Programa Habitacional DS49, a través del cual el Estado financia la adquisición y/o habilitación de terrenos bien localizados.

Este beneficio, adscrito al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, tiene la finalidad de promover el acceso de las familias que se encuentran en algún tipo de vulnerabilidad a una solución habitacional por medio de un subsidio gubernamental.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se busca favorecer el desarrollo de proyectos habitacionales que estén ubicados en sectores con adecuados estándares urbanos. De tal forma, se contribuye a revertir los procesos de segregación socioespacial.

¿Cuáles son los requisitos para la postulación colectiva al Ds49?

Los requisitos para la postulación colectiva al Ds49 son los siguientes:

Los terrenos propuestos deberán encontrarse íntegramente ubicados dentro de los polígonos de localización definidos oficialmente para el llamado.

definidos oficialmente para el llamado. Los terrenos presentados deberán ser tasados conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 19 del DS N° 49 (V. y U.), de 2011. Por tanto, no procede la exención a la tasación señalada en dicho artículo.

en el inciso quinto del artículo 19 del DS N° 49 (V. y U.), de 2011. Por tanto, no procede la exención a la tasación señalada en dicho artículo. Presentar Certificado de Informes Previos (CIP) emitido por la Dirección de Obras Municipales respectiva, que acredite la compatibilidad del proyecto con el instrumento de planificación territorial vigente y las normativas aplicables.

emitido por la Dirección de Obras Municipales respectiva, que acredite la compatibilidad del proyecto con el instrumento de planificación territorial vigente y las normativas aplicables. Tener anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales respectiva, conforme lo indica la letra b), del artículo 10 del DS N° 49 (V. y U.), de 2011.

respectiva, conforme lo indica la letra b), del artículo 10 del DS N° 49 (V. y U.), de 2011. Contar con carta de intención suscrita por el representante legal de una Empresa Constructora, en la que esta se comprometa a asumir la ejecución de la futura construcción del proyecto.

por el representante legal de una Empresa Constructora, en la que esta se comprometa a asumir la ejecución de la futura construcción del proyecto. Presentar antecedentes de las familias y grupos que se requieren para postular colectivamente.

que se requieren para postular colectivamente. Tener el contrato de promesa de compraventa que acredite la disponibilidad de terreno, acompañado de un Certificado de Dominio Vigente y Certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, con indicación de litigios y bien familiar, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces respectivo, con una antigüedad que no supere los dos meses.

Plazos para la postulación

La postulación colectiva al Ds49 podrá realizarse hasta el próximo miércoles 13 de mayo de 2026.

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